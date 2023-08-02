الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري تحول رقمي: تغيير تويتر سينعكس على القيم التسويقية للمنصة وأهميتها وشعبيتها

جريدة الدستور

 

أوضح بلال الحفناوي، استشاري تحول رقمي من عمان، أزمة الهوية التي تواجهها منصة “تويتر” خاصة بعد تغير مالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شعارها إلى “إكس”.

وقال، خلال مداخلته ببرنامج صباح جديد المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن موضوع ماسك وتويتر بشكل عام مثير للجدل، ولا ينتقص من قدرات “ماسك” على التغيير ولكنه يحاول جاهدا لعمل تغيير مختلف.

وتابع أنه منذ استحواذ الملياردير الأمريكي، لمنصة تويتر وتشغيلها الأول في 2022 والمتغيرات وعلى سبيل المثال تغيير الشعار من تويتر إلى إكس، بالإضافة إلى تحديث رمزها أو شعارها "العصفور الأزرق".

وأكد أن التغيير طويل الأمد سينعكس على القيم التسويقية للمنصة وأهميتها وشعبيتها، فبمجرد تغيير اسم التطبيق بـ"إكس" أصبح التغيير جذريا على شكل الموقع المتعارف عليه، مشيرا إلى أن كلمة تويتر تمثل سلاسة للجميع عن اسمها الحالي، مما أدى ذلك إلى دخولها العديد من المعاجم العالمية منهم قاموس أكسفورد عام 2011، والأسلوب الكتابي عام 2010.

وأضاف أن تأثير تويتر موجود ولكنه مر بعدة عقبات خلال الفترة الحالية، والتي أثرت على سمعتها ومتابعيها، منوها أن موضوع "إكس" هو شكل ظاهري ولكنه لم ينعكس على شكل المنصة وهذا ما سبب توتر بعلاقة المتابعين بـ تويتر، فالتغيير لم يكتمل حتى الآن.

إكس تويتر الأمريكي إيلون الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إيلون ماسك

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