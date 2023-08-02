الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي للسيتي لضم جواو كانسيلو

كانسيلو
كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، اليوم الأربعاء، أن برشلونة الإسباني سيتحرك لضم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن النادي سيستغل أموال صفقة عثمان ديمبيلي لتقديم عرض رسمي خلال أيام لمانشستر سيتي لضم كانسيلو.

وأضاف رومانو، أن البارسا يعتبر أولويته حاليًا دعم الجبهة اليمني، حيث أكد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق إنه بحاجه لدعم هذه الجبهة  هذا الصيف.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

وكان سبب رحيل جواو كانسيلو، هو رغبته في اللعب بشكل أساسي باستمرار، ما أدى إلى افتعال مشاكل مع جوارديولا.

وشارك صاحب الـ28 عامًا هذا الموسم مع السيتي وبايرن في 47 لقاءً سجل 3 أهداف وصنع 12.

ونجح كانسيلو في التتويج ببطولة الدوري مع بايرن ميونخ والسيتي هذا الموسم.

برشلونة جواو كانسيلو كانسيلو مانشستر سيتى رومانو

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