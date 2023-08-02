الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" تحذر من تأثير ظاهرة "النينو" على الأمن الغذائى

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ما يشهده العالم حاليًا من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة الذي عرف بظاهرة "النينو" يأتي بسبب سرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغييرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

وأوضح "الجبلي" في تصريحات له اليوم، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يُعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، نظرًا للتأثير السلبي لارتفاع درجة الحرارة على المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث تؤدي إلى هلاك بعض المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة، وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها في ظل ذلك المناخ التي تقضي أيضًا بدورها على المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبي على الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء، وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.

وحذّر رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من التأثيرات السلبية لتلك الظاهرة على الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب الإسراع، فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في خطوات البحث العلمي وإجراء الدراسات الميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بشكل دقيق، والتوصل إلى توصيات ونتائج بشأن أفضل الحلول لمواجهتها والتكيف معها، بحيث لا يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع الأمن الغذائي، متابعًا، وذلك من خلال التوصل إلى أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة الشديدة وملوحة المياه وظاهرة الصقيع والرطوبة.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالإسراع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وأساليب الري، مثل التحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه، والممارسات الجيدة من حيث كمية وتوقيت الري، وكذلك استخدام البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الثروة الحيوانية، بهدف التوصل إلى سلالات أكثر إنتاجية للحوم والألبان، وكذلك استخدام التكنولوجيا في زيادة القدرة الإنجابية للمواشي بالتلقيح الصناعي ونقل الأجّنة والتخصيب في المختبر، مما يساعد في زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.

ودعا المهندس عبدالسلام الجبلي، إلى أهمية توعية الفلاح بالتعامل مع تلك التغييرات الجديدة، ونشر ثقافة الزراعة الذكية مناخيًا، للحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية، لا سيما المناطق الزراعية الحديثة والمساحات الكبيرة.

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