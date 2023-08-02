مبادرة لزراعة أسطح المباني الحكومية في الدقهلية.. والمحافظ: توفر فرص عمل للشباب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، عن تدشين مبادرة زراعة أسطح المباني الحكومية.

وأكد مختار أنه وجه بالبدء بزراعة أسطح الديوان العام للمحافظة وديوان حي شرق وديوان حي غرب كمرحلة أولى وتعميمها على بقية أسطح المباني الحكومية.

وأشار إلى أن زراعة الأسطح من المبادرات التي تهدف إلى تحسين المناخ وتعمل على تقليل الانبعاثات وتقليل نسبة ملوثات الهواء وضمان بيئة نظيفة وهواء نقي.

وأكد أن مبادرة زراعة الأسطح من المبادرات المهمة جدا وتهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وإنتاج منتجات طبيعية صحية ذات قيمة مالية عالية وستعمل هذه المبادرة على توفير منتجات ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المحلي.

وأشار إلى تعميم المبادرة على جميع أسطح المباني الحكومية وإعداد دراسة جدوى من قبل اللجنة المشكلة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعميمها على العمارات السكنية والمنازل في حالة رغبة المواطنين لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية الطبيعية وستعمل هذه المبادرة على تلبية احتياجات كل أسرة من المنتجات الزراعية الخضروات بكافة أنواعها.