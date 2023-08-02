واشنطن: موسكو مستعدة للعودة إلى محادثات تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

طالبت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، الأربعاء، نطالب موسكو بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن لديهم علما باستعداد روسيا للعودة إلى محادثات اتفاق تسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكننا لا يوجد أي دليل على ذلك حتى الآن.

وأوضحت جرينفيلد أن هناك تحديات يواجهها المجتمع الدولي وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة عقد اجتماع في الـ24 من الشهر الجاري لمناقشة حماية المدنيين في أوكرانيا بمن فيهم الأطفال.

أوكرانيا: طائرات مسيرة روسية هاجمت ميناء أوديسا

وسبق وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بأوديسا مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وكتب على تطبيق تليجرام: "أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات. وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.