نجوم "أنا المصري" يشدون بـ"اسلمي" في ختام احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 23 يوليو

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفاله بثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحفل غنائي، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويأتي ذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وأحيا الحفل كوكبة من المطربات والمطربين من نجوم مسابقة "أنا المصرى" وهم "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، وعاش جمهور الحفل مع باقة من أشهر الأغانى الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي، منها "بالأحضان، أم الدنيا، صورة، لأنك عظيمة، بلدى التاريخ، ع الدوار، يا مصر، وحشانى بلادى، دى مصر"، واختتم الحفل بأغنية "اسلمى يا مصر " .

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بدأ احتفاله بثورة يوليو، بندوة ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "يوليو 52.. يونيو 2013.. ونظرة على مصر"، الإثنين ٢٤ يوليو بمركز الهناجر للفنون.

وشارك في الندة كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضاً من آثار إيجابية ملهمة.

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