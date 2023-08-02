3 أشياء منتظرة فى قمة الزمالك والنصر بالبطولة العربية

يضرب نادي الزمالك موعدًا ناريًا مع النصر السعودي غدًا الخميس، في قمة مباريات البطولة العربية المقامة في السعودية.

الزمالك يبحث عن الفوز فقط للتأهل إلى ربع النهائي، بينما يلعب النصر على الفوز أو التعادل لضمان التأهل.

وكان الزمالك قد خسر الجولة الماضية من الشباب السعودي بهدف نظيف، بينما ضرب النصر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية.

وتنتظر العديد من الجماهير العربية مواجهة الفريقين في قمة عربية منتظرة، حيث يتواجه الفريقان للمرة الثالثة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأشياء المنتظرة في قمة الزمالك والنصر غدًا الخميس.

مَن يحسم المواجهة الثالثة؟

تواجه الفريقان من قبل في البطولة العربية مرتين وكان للأبيض التفوق فيها، حيث فاز الزمالك بهدف نظيف في البطولة العربية نسخة 2000 وسجل هدف الزمالك حسام حسن.

وفاز الزمالك بنتيجة 2- 1، في البطولة العربية نسخة 2017، وسجل ثنائية الزمالك حازم إمام ومحمود حمدي.

رونالدو وماني

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر لأول مرة في مسيرته أمام فريق مصري، حيث لم يسبق له المشاركة أمام فريق مصري في أي بطولة.

وكان رونالدو قد شارك أمام منتخب مصر مرتين في 2005 و2018 وديًا.

وقد يشهد اللقاء المشاركة الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثًا لصفوف النصر.

أوسوريو ورونالدو

يواجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، النجم البرتغالي رونالدو للمرة الثانية في مسيرته.

أوسوريو قاد المكسيك في 2017 بكأس القارات ولعب أمام البرتغالى مرتين في نفس البطولة الأولى في دور المجموعات وانتهت بالتعادل بنتيجة 2- 2 وشارك فيها رونالدو.

أما اللقاء الثاني كان في تحديد المركز الثالث وخسره أوسوريو بهدفين لهدف، ولم يشارك رونالدو في اللقاء.