الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 أشياء منتظرة فى قمة الزمالك والنصر بالبطولة العربية

زيزو ورونالدو
زيزو ورونالدو

يضرب نادي الزمالك موعدًا ناريًا مع النصر السعودي غدًا الخميس، في قمة مباريات البطولة العربية المقامة في السعودية.

الزمالك يبحث عن الفوز فقط للتأهل إلى ربع النهائي، بينما يلعب النصر على الفوز أو التعادل لضمان التأهل.

وكان الزمالك قد خسر الجولة الماضية من الشباب السعودي بهدف نظيف، بينما ضرب النصر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية.

وتنتظر العديد من الجماهير العربية مواجهة الفريقين في قمة عربية منتظرة، حيث يتواجه الفريقان للمرة الثالثة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأشياء المنتظرة في قمة الزمالك والنصر غدًا الخميس.

مَن يحسم المواجهة الثالثة؟

تواجه الفريقان من قبل في البطولة العربية مرتين وكان للأبيض التفوق فيها، حيث فاز الزمالك بهدف نظيف في البطولة العربية نسخة 2000 وسجل هدف الزمالك حسام حسن.

وفاز الزمالك بنتيجة 2- 1، في البطولة العربية نسخة 2017، وسجل ثنائية الزمالك حازم إمام ومحمود حمدي.

رونالدو وماني

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر لأول مرة في مسيرته أمام فريق مصري، حيث لم يسبق له المشاركة أمام فريق مصري في أي بطولة.

وكان رونالدو قد شارك أمام منتخب مصر مرتين في 2005 و2018 وديًا.

وقد يشهد اللقاء المشاركة الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثًا لصفوف النصر.

أوسوريو ورونالدو

يواجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، النجم البرتغالي رونالدو للمرة الثانية في مسيرته.

أوسوريو قاد المكسيك في 2017 بكأس القارات ولعب أمام البرتغالى مرتين في نفس البطولة الأولى في دور المجموعات وانتهت بالتعادل بنتيجة 2- 2 وشارك فيها رونالدو.

أما اللقاء الثاني كان في تحديد المركز الثالث وخسره أوسوريو بهدفين لهدف، ولم يشارك رونالدو في اللقاء.

الزمالك النصر النصر السعودي البطولة العربية رونالدو أوسوريو

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟