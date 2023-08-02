الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جوتيريش يدعو للتقيد بالتزامات النيجر الدولية بمجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستوري

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشكل عاجل، إلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستوري بسرعة، معربا عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد باعتقال العديد من أعضاء الحكومة.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق أكد التزام الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الثابت بالبقاء والاستمرار في تقديم المساعدات الحيوية للفئات الأكثر ضعفا من السكان.

وشدد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على تعزيز بيئة عمل مواتية في سبيل ضمان استمرار هذه المساعدة الحاسمة، مؤكدا الأهمية القصوى لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في النيجر.

جوتيريش النظام الدستوري حقوق الانسان مجال حقوق الإنسان أعضاء الحكومة

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