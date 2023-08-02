الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتمضن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1217 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى حمدى مصطفى محمد - وآخرهم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مصطفى حمدى مصطفى محمد الإمارات 2/6/1984 الألمانية

أسامة أشرف عبد القادر خليل المنوفية 14/3/1988

إبراهيم عصام الدين محمد شوقى إبراهيم القاهرة 25/7/1992

محمد عبد الرازق حسن عبد الرازق القاهرة 10/1/1988

أدهم حسنى حسن حسنى العدوى كفر الشيخ 4/4/2006

محمد حسنى حسن البيومى الدقهلية 13/4/1988

محمد جميل فتحى محمد السيد العزب الدقهلية 1/9/1994

محمد مدحت محمود صبرى جمعة الدقهلية 22/5/1996

هانى محب مصطفى عبده الجيزة 18/3/1977

ريمون البير عطا الله موسى الجيزة 21/6/1987

عبد الله طارق عبد الله أحمد مرعى السويس 27/3/1987

إيرينى جرجس حليم سدراك السويس 1/9/1986

هدير رمزى زكريا محفوظ المنوفية 2/8/1987

سميرة لويس مسعد منقريوس أسيوط 1/1/1977

إنجى اليون ميلاد سيدهم أسيوط 16/9/1984

هناء يحيى محمد أحمد إبراهيم الدقهلية 31/3/1983

أسماء عبد العزيز عطية عبد الوهاب كفر الشيخ 1/10/1988

فرح محمد عاطف عبد السلام الشباسى القاهرة 6/6/1990

الطفلة فاطمة مقبل موسى رشيد الخيبرى الجيزة 23/2/2023 السعودية

بسام قاسم محمود عفيفى القليوبية 20/3/1989 النمساوية

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد بنى سويف 9/10/1977 الهولندية.