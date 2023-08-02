الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

تضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1219 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرريُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  يوسف ذكى سيد على يوسف - وآخرهم  يوسف خالد حسن حماد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية لجنسية المصرية الجنسيات الأجنبية

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