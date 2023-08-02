الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد 455.6 مليون جنيه للخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023/2024، بلغت 455.616 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، مشيرًا إلى توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية والذي عُقِدَ برئاسته، وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، رؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديري مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، إلى جانب صبحية أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أنه يتم عرض ملامح الخطة للعام الجديد لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة.

وأوضح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، خلال الاجتماع، أن الاعتمادات المركزية تدخل أيضًا تحت إشراف ومتابعة المحافظة، مشيرًا إلى ربط تقارير الكفاية للمديرين بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير. 

من جهته، أشار العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولًا بأول.

وقالت صبحية أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، إنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 211.058 مليون جنيه للديوان العام، 88.550 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 44.844 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 67.573 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، 7 ملايين جنيه لمركز ومدينة رفح، 23.808 مليون جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و12.783 مليون جنيه لمركز ومدينة نخل.

العريش شمال سيناء الخطة الاستثمارية اجتماع اللواء عبد الفضيل شوشة

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