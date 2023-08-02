إصابة 7 في حادث تصادم بالشرقية

اصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالحي 12 بالعاشر من رمضان.

وتم نقل المصابين إلي جامعة العاشر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى جامعة العاشر يفيد استقبال 7 أشخاص مقيمين العاشر من رمضان مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالحي 12 بالعاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي جامعة العاشر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.