نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع نسب إنجاز مشروع إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بحدائق العاصمة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية العاجلة بمدينة حدائق العاصمة، وبرفقته المهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز ونواب رئيس الجهاز.

وناقش المهندس كمال بهجات بعض الموضوعات التي تخص مشروع سكن لكل المصريين، محور محدودي الدخل ومحور متوسطى الدخل، حيث اطلع على نسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة التي تتضمن مشروعات إسكان وخدمات وطرق ومرافق.

ووجه المهندس كمال بهجات بالتنبيه على الشركات العاملة بتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسبة الإنجاز.

ومر مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على مشروع سكن لكل المصريين نموذج 90 مترا مربعا وكذلك نموذج 75 مترا مربعا ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط وقد تم التنبيه على الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان وزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وتفقدوا بعض أعمال المرافق الجاري تنفيذها وبعض أعمال الزراعة بالمنطقة.