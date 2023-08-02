الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 97 فلسطينيًا، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، مثلما أصيب العشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قوة راجلة المدينة من منطقة الطور، في حين اقتحمت الآليات المنطقة الغربية عبر حاجز صرة.

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بقبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

وزارة الصحة الفلسطينية 97 فلسطينيا الإحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية مدينة نابلس

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