قافلة علاجية بوحدة "أبو صير" في برج العرب ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بوحدة "أبوصير" لطب الأسرة في منطقة برج العرب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1092 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، في بيان اليوم، إن القافلة ضمت تسعة تخصصات طبية (الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأمراض الصدرية والأنف وأذن والحنجرة والجلدية) وشارك فيها 47 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1092 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 315 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوص أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

بدورها، أكدت منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية الدكتورة رشا فوزي، أنه تم - خلال القافلة - إجراء 73 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و84 تحليلا بمعمل الطفيليات و12 آشعة سينية، علاوة على فحص 79 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لـ 629 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.