العدل جروب واستديوهات فوكس تطلقان فيلم "ع الزيرو" بدور العرض.. اليوم

أطلقت استديوهات «فوكس» وشركة «العدل جروب» قبل قليل فيلم «ع الزيرو» بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، وعدد كبير من نجوم السينما في صالات السينما؛ كما يعرض في دول الخليج في 9 أغسطس.



‎وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، حيث يصوّر الفيلم قصة مؤثرة عن الكفاح والسعي الدءوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال.



الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه استديوهات فوكس والعدل جروب.



‎من جهتها، قالت دارين الخطيب، نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه: "يسعدنا إطلاق فيلم ع الزيرو، الذي يشكل باكورة أعمالنا في السينما المصرية ويسهم في ترسيخ التزامنا بإنتاج محتوى عربي مبتكر، وتحرص استديوهات فوكس على إنتاج أفلام محلية أصيلة للجماهير، وتؤمن بأهمية الأفلام العربية لتنمية قطاع سينما مستدام، ونفتخر بالتعاون مع العدل جروب لتوفير هذا الفيلم المؤثر على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة، ولا شك بأنه سيلقى تفاعلًا واسعًا لدى عشاق السينما ويحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر نظرًا لمستوى الإقبال العالي على الأفلام المصرية".



‎وبهذا الصدد، قال المنتج جمال العدل، رئيس شركة العدل جروب: "سعيد للغاية لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد، من خلال عودة قوية عبر الفيلم الجديد ع الزيرو بطولة النجم محمد رمضان أحد أهم نجوم الوطن العربي"



وتابع العدل: "فخور للغاية بالتجربة، وبالتعاون مع استديوهات فوكس في العمل السينمائي الضخم"، معبرًا عن أمنيته في تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة وتقديم محتوى سينمائي مميز على غرار الفيلم الجديد الذي يعتبر تجربة مميزة ومحترمة.

