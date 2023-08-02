مخاطر العمل من المنزل.. 13 سبباً تؤذي عضلاتك

تحتاج العضلات والمفاصل إلى تمرين منتظم للبقاء في أفضل شكل، وعدم تحريكها بشكل كافٍ يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالتها على مدى فترة من الزمن، لذا يمكن أن يؤثر عدم الخروج من المنزل أيضًا على فيتامين د الذي يمكن أن يؤثر على امتصاص الكالسيوم ويؤثر على صحة العظام.

لذا خلال السطور التالية نوضح خطر الجلوس المتواصل على العظام.

لا يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى زيادة الوزن فقط، وإتلاف عظام الظهر وعضلات الظهر، بل يعرضك أيضًا لخطر التجلط في الساقين المعروف باسم التخثر الوريدي العميق (DVT).

تؤدي الوضعية الخاطئة إلى تفاقم الأوجاع والآلام

يجعل عضلات أسفل ووسط الظهر ضعيفة بمرور الوقت ويؤدي تدريجيًا إلى إجهاد عضلي مبكر مما يؤدي إلى آلام في منتصف وأسفل الظهر وآلام في الرقبة والتقلصات التي تحدث بشكل متكرر، ويزداد هذا الأمر تعقيدًا بسبب نمط الحياة الخامل حيث يؤدي عدم ممارسة الرياضة البدنية إلى نقص القدرة على التحمل وقوة الجسم الأساسية مما يزيد من الميل لآلام الظهر والرقبة والكتف بشكل متكرر.

لكن هناك بعض العوامل المتعلقة بالعمل عن بعد والتي من المحتمل أن تؤثر على صحة العظام بشكل غير مباشر.

1. نمط الحياة غير المستقر: يمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى نمط حياة غير مستقر، حيث قد يقضي الأفراد ساعات طويلة جالسين على مكتب أو على أريكة. يرتبط نمط الحياة الخامل بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك ضعف العظام.

2. قلة النشاط البدني: عندما يعمل الأشخاص من المنزل، فقد يفوتهم تنقلاتهم اليومية أو التجول في المكتب أو الأنشطة البدنية العرضية الأخرى التي اعتادوا القيام بها عند العمل في بيئة مكتب تقليدية. النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على عظام قوية.

3. الحد من التعرض لأشعة الشمس الطبيعية: يمكن أن يؤدي البقاء في المنزل لفترات طويلة إلى تقليل التعرض لأشعة الشمس وهو أمر ضروري لإنتاج فيتامين د. الذي يعتبر ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

4. بيئة العمل السيئة: قد لا يكون لدى بعض الأفراد مكتب منزلي مثالي، مما يؤدي إلى وضع سيئ وإجهاد على العظام والعضلات بمرور الوقت.

5. الإجهاد والصحة العقلية: قد يؤثر التوتر والقلق لفترات طويلة، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب حالة العمل من المنزل، بشكل غير مباشر على صحة العظام.

6. صحة العمود الفقري: يمكن أن يؤدي وضع الجلوس السيئ، خاصة عند استخدام الكراسي التي لا توفر الدعم الكافي، إلى اختلال العمود الفقري وزيادة الضغط على الأقراص الفقرية. بمرور الوقت، يمكن أن يساهم ذلك في آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري الأخرى.

7. انخفاض كثافة العظام: تمارين حمل الأثقال، حيث تدعم العظام وزن جسمك، ضرورية للحفاظ على كثافة العظام. يقلل الجلوس لفترات طويلة من نشاط حمل الوزن، مما قد يساهم في انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

8. تقييد تدفق الدم: يمكن لبعض الأوضاع أن تضغط على الأوعية الدموية ، وتحد من تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل. يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى إعاقة توصيل المغذيات إلى هذه المناطق وإعاقة قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة والحفاظ عليها.

9- التأثير على الأربطة والأوتار: الجلوس لفترات طويلة مع وضع غير صحيح يمكن أن يؤثر أيضًا على الأربطة والأوتار حول المفاصل. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والالتهاب وفي بعض الحالات، يساهم في حالات مثل التهاب الأوتار.

10- زيادة خطر الإصابة بالحالات المزمنة: لقد ارتبطت الوضعية السيئة ونمط الحياة الخامل بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على صحة العظام والمفاصل.

الجلوس في أوضاع مريحة ولكن خاطئة يمكن أن يكون له بالفعل آثار سلبية على صحة العظام والمفاصل.

11- تقليل نشاط حمل الوزن: العمل من المنزل غالبًا ما ينطوي على الجلوس لفترات طويلة، مما يقلل من نشاط تحمل الوزن الذي يساعد في الحفاظ على كثافة العظام. يمكن أن يؤدي عدم ممارسة تحمل الوزن إلى ضعف العظام بمرور الوقت.

12. اختلال التوازن العضلي: يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى إضعاف عضلات معينة بينما تصبح عضلات أخرى مشدودة ومفرطة النشاط، يمكن أن تؤثر هذه الاختلالات العضلية على استقرار المفصل وحركته، مما يزيد من مخاطر الإصابات ومشاكل المفاصل.

13. انخفاض تزييت المفاصل: البقاء في وضع واحد لفترة طويلة يمكن أن يقلل من دوران سوائل المفاصل وتزليقها، مما يجعل المفاصل أكثر صلابة وأكثر عرضة للألم والالتهاب.