الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطفى لبيب يقترح تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم

لطفى لبيب
لطفى لبيب

وجه الفنان لطفي لبيب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع الدلتا الجديدة، وقال إنه يجب أن  نفخر جميعا بمشروع الدلتا الجديدة، معربًا عن تفاؤله  بما يحدث في مصر من مشروعات قومية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وصراعات المنطقة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن.

وأكد لطفي لبيب، أن مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل، ومطلوب تغيير سلوك المواطن المصري لتنشيط السياحة، حيث إن السياحة مصدر مهم للدخل القومي ويجب استغلال البنية الأساسية، مشددا على أن مصر لديها مقومات سياحية تستوعب أعداد ضخمة، كما اقترح تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، فيجب جذب كافة شرائح السياح.

لطفي لبيب الفنان لطفي لبيب مجمع التحرير

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