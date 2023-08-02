لطفى لبيب: أعمالى "باقية".. والقرآن ساعدنى فى شغلى

قال الفنان لطفى لبيب، إنه لم يكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" ودوره كان سيقوم به الفنان محمد شرف، مردفا: "كان سيقوم به أفضل مني".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، إنه بدأ مشواره الفني مع محمد هنيدي وشارك معه في أغلب الأعمال، وسعيد بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، حيث استقبله هنيدي استقبال الابن، مضيفا أن المخرج سعيد حامد "سوداني" لكن تمصر بشمسنا، وأضاف للسينما المصرية الكثير.



وأكد أن الفنان عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر أبدا، وأن دوره في فيلم "السفارة في العمارة" يمثل نقلة نوعية في أجره، حيث تقاضى 25 ألف جنيه، وكان الأعلى بالنسبة له.

وأردف: "أعمالي "باقية، ولم أندم على أي خطوة في مشواري الفني، شاركت في 400 عمل فني منهم 100 فيلم، حياتي بدأت في المسرح وأتمنى أنهي حياتي أيضا في المسرح، أنا شبه معتزل الحياة الفنية، ومتفرغ للكتابة".



وختم: "سعد أردش كان أستاذي، وكنت أتعثر في اللغة العربية، فطلب مني قراءة القرآن الكريم لتحسين اللغة العربية، وبدأت في ذلك، وشكرا لـ"القرآن الكريم" لأنه ساعدني في اللغة العربية".