محمد عماد رئيسا لمباحث كفر شكر وربيع لبنها فى القليوبية

اعتمد اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حركة تنقلات ضباط المباحث ومأموري مراكز الشرطة والمرور وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والمقدم محمود إسماعيل مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

كما تم تجديد الثقة في المقدم أمير الكومي مركز شبين القناطر، والمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والمقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

كما تم نقل النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث مركز الخانكة، والنقيب مصطفي الشريف معاون قسم قليوب والنقيب مصطفي الديب معاون مباحث قسم ثان بنها،

وشملت الحركة أيضا نقل العميد محمد حرب مأمورا لمركز شرطة شبين القناطر، والعميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة، والعقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

كما تم ترقية المقدم محمد النوتي وكيلا لإدارة مرور القليوبية، والمقدم محمد فتحى قسم التحريات.