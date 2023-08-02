الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد عماد رئيسا لمباحث كفر شكر وربيع لبنها فى القليوبية

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

اعتمد اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حركة تنقلات ضباط المباحث ومأموري مراكز الشرطة والمرور وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والمقدم محمود إسماعيل مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها.

 

كما تم تجديد الثقة في المقدم أمير الكومي مركز شبين القناطر، والمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والمقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

 

كما تم نقل النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث مركز الخانكة، والنقيب مصطفي الشريف معاون قسم قليوب والنقيب مصطفي الديب معاون مباحث قسم ثان بنها،

 

وشملت الحركة أيضا نقل العميد محمد حرب مأمورا لمركز شرطة شبين القناطر،  والعميد عمرو منصور مأمور لقسم الخانكة، والعقيد هيثم حجازي مأمور لقسم أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر.

 

كما تم ترقية المقدم محمد النوتي وكيلا لإدارة مرور القليوبية، والمقدم محمد فتحى قسم التحريات. 

اللواء نبيل سليم المباحث الجنائية مدير أمن القليوبية مدير المباحث الجنائية حركة تنقلات الضباط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام مديرية أمن الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟