"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الذرة الشامية خلال شهر أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي:

• تجنب التعطيش (إطالة فترات الري خاصة أثناء التزهير) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالي يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق (زيادة ماء الري) حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالي يقل المحصول.

• الامتناع عن إجراء عمليتي التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) او التطويش (إزالة الجزء العلوي من النباتات) بغرض تغذية المواشي. حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافه وبالتالي نقل المحصول.