الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تويتر ترفع دعوى قضائية ضد مركز بحثى يتهم "ماسك" بنشر خطاب كراهية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

رفعت شركة X ، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter ، دعوى قضائية ضد مجموعة من الباحثين - زاعمة أن عملهم الذي يسلط الضوء على زيادة خطاب الكراهية على المنصة يكلف الشركة ملايين الدولارات من عائدات الإعلانات.

 

تتهم الدعوى، التي تم رفعها في وقت متأخر من ليلة الإثنين في محكمة المقاطعة الأمريكية في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا ، المركز غير الربحي لمكافحة الكراهية الرقمية بانتهاك شروط خدمة X من خلال جمع كمية هائلة من البيانات بشكل غير صحيح لتحليلها.

 

وتزعم الدعوى أيضًا، دون تقديم أدلة، أن المنظمة تمول من قبل الحكومات الأجنبية والشركات الإعلامية التي تعتبر X منافسة، بحسب وكالة اسوشيتد برس الامريكية.

 

قد يكون للمعركة القانونية بين شركة التكنولوجيا، التي استحوذ عليها إيلون ماسك العام الماضي، والمركز آثار كبيرة على عدد متزايد من الباحثين ومجموعات المناصرة التي تسعى إلى مساعدة الجمهور على فهم كيفية تشكيل وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع والثقافة.

 

من خلال مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ينشر المركز بانتظام تقارير حول خطاب الكراهية والتطرف والسلوك الضار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل X أو TikTok أو Facebook.

 

نشرت المنظمة عدة تقارير تنتقد قيادة ماسك، وتوضح بالتفصيل زيادة في خطاب الكراهية ضد مجتمع LGBTQ بالإضافة إلى معلومات مضللة عن المناخ منذ شرائه.

شركة X Twitter الباحثين خطاب الكراهية المنصة عائدات الإعلانات محكمة المقاطعة الأمريكية

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