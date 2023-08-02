الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام لـ"الشاهد": السادات استعان بالإخوان لمواجهة الناصريين والشيوعيين

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن الرئيس محمد أنور السادات استعان بجماعة الإخوان الإرهابية لمواجهة الشيوعيين والناصريين.

ولفت “علام”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الشيوعيين والناصريين كانوا يهاجمون السادات بضراوة، وما آثار السادات وقتها أنهم كانوا يخوضون في عرضه، ويتناولون السيدة جيهان السادات بالسوء بالكذب والافتراء.

وتابع: "كان في 4 شخصيات، وكانوا مقربين للسادات، وبينهم شخص يدعى محمد عثمان إسماعيل، واقترحوا عليه بأن يواجه الناصريين والشيوعيين عن طريق الإخوان، وبالفعل استعان السادات بالإخوان، وقتها كلف السادات بأن يتم الاستعانة بأي عدد وأشخاص من الإخوان لمواجهة الشيوعيين والناصريين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد محمد الباز اللواء فؤاد علام الإخوان

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