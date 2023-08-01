فؤاد علام لـ"الشاهد": سيد قطب كان القائد الفعلى لجماعة الإخوان

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن قصته مع الإخوان بدأت بتلقى جزائه مرة عن طريق والده، لأنه أخذ منهم قميص هدية، ومرة مع الطلبة في انتخابات اتحاد الطلاب.

ولفت علام، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه فيما بعد تولى التحقيق مع الإخوان في قضية 65، المشهورة بقضية سيد قطب، وكان سيد قطب القائد الفعلي للجماعة في تلك المرحلة.

وأردف: "توليت التحقيق تحت قيادة اللواء أحمد رشيد الذي صار وزير داخلية فيما بعد، والقدر جاب محمود العناني وجلال خاطر، الذين كانوا سبب ضربي في الجامعة، ضمن المعتقلين بيتحقق معاهم، وكنا 24 ضابط نجري التحقيقات".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.