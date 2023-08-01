الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد علام لـ"الشاهد": سيد قطب كان القائد الفعلى لجماعة الإخوان

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن قصته مع الإخوان بدأت بتلقى جزائه مرة عن طريق والده، لأنه أخذ منهم قميص هدية، ومرة مع الطلبة في انتخابات اتحاد الطلاب.

ولفت علام، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه فيما بعد تولى التحقيق مع الإخوان في قضية 65، المشهورة بقضية سيد قطب، وكان سيد قطب القائد الفعلي للجماعة في تلك المرحلة.

وأردف: "توليت التحقيق تحت قيادة اللواء أحمد رشيد الذي صار وزير داخلية فيما بعد، والقدر جاب محمود العناني وجلال خاطر، الذين كانوا سبب ضربي في الجامعة، ضمن المعتقلين بيتحقق معاهم، وكنا 24 ضابط نجري التحقيقات".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

فؤاد علام الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز

مواد متعلقة

فؤاد علام: علاقتى مع الإخوان بدأت بضربهم لى وانتهت بالتحقيق معهم

فؤاد علام لـ"الشاهد": الإخوان ضربونى فى الجامعة لأنى لم أنتخبهم

أحمد موسى يطالب بالالتزام بمواعيد قطع الكهرباء المحددة (فيديو)

وزير الصحة: إللى عملته مصر فى "فيروس سى" تحتاج أمريكا 10 سنوات لتحقيقه

عالم أزهرى يوجّه رسالة للشامتين: نجل حسن يوسف "شهيد".. وفعلكم خسيس

وزير الصحة: لا يخلو مستشفى فى إيطاليا من الأطباء المصريين المتميزين

وزير الصحة: الرئيس السيسى صدّق على دراسة إنشاء مدينة طبية جديدة

"عبدالغفار": هدفنا من 100 يوم صحة الاطمئنان على 100 مليون مصرى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟