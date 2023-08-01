الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام: علاقتى مع الإخوان بدأت بضربهم لى وانتهت بالتحقيق معهم

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن حياته مع الإخوان بدأت بضرب الإخوان له في الجامعة، وانتهت بأن يحقق مع من قاموا بالاعتداء عليه أكثر من مرة، محمود إبراهيم العناني وجلال خاطر.

وحكى علام، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة، وهناك بدأ اشتباكه مع الإخوان بسبب انتخابات اتحاد الطلاب.

وأردف: "في يوم لقيت مظاهرة ضخمة، يهتفون العناني خاطر، محمود العناني، وجلال خاطر مرشحي الإخوان لاتحاد الطلبة، الصورة كانت منفرة، فقررت أنتخب منافسهم المسيحي، وأنا خارج أكلت علقة محترمة، لأن الإخوان كانوا موقفين واحد يشوف كل واحد انتخبت مين، ولو منتخبتهمش يعلموا عليك في ظهرك بطباشير، تطلع تاخد علقة". 

فؤاد علام الشاهد محمد الباز الإخوان برنامج الشاهد

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