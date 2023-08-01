الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود العسيلي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "إوعي"

محمود العسيلي
محمود العسيلي

يستعد النجم محمود العسيلي لطرح أحدث أعماله الغنائية لصيف 2023 بعنوان “إوعى” وهي ضمن ألبومه الصيفي الجديد الذي يطرحه بشكل “سنجل” على فترات متتالية.

ويتعاون محمود العسيلي في أغنية “إوعى” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، ومن المقرر طرح الأغنية مساء غد الأربعاء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكان محمود العسيلي طرح خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “كدة كدة بايظة” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “كدة كدة بايظة” من كلمات فيلبينو وألحان محمود العسيلي، ونوزيع موسيقي علي فتح الله، والكليب من إخراج سلمى عامر.

 

النجم محمود العسيلي محمود العسيلي العسيلي إوعى تامر حسين عزيز الشافعي كدة كدة بايظة

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