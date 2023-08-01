الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يعقد اجتماعًا لمناقشة مرحلة تخفيف الأحمال للكهرباء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا موسعا برؤساء الأحياء ومديري العموم، لمناقشة خطة تخفيف الأحمال وفق تعليمات رئيس الوزراء المعلنة بتخفيف الأحمال بالمحافظات، وفي إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.

وأصد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليمات بتكليف السيد سكرتير عام المجلس برئاسة اجتماع تنسيقي للاستعداد لتنفيذ مرحلة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء، بحضور الإدارة الهندسية (الإنارة العامة _التراخيص التجارية _الإشغالات) ورؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش.

وانتهى الاجتماع، بتوصيات إطفاء كافة الإنارة خارج المحلات وكذا الميادين ووقف كافة إنارة الأفراح والسرادقات والملاعب وكذا تشغيل التكيفات على ٢٥ درجة بالمصالح ودور العبادة ومتابعة ميدانية لرئيس الحي على كل من يخالف ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمخالفات، وكذا البناء بدون تصريح على أن يتم الإبلاغ للإنارة العامة أو التراخيص أو الإشغالات وكذا تصوير وتوثيق المخالفة واعتبار يوم الأحد عطلة بكافة الأحياء عدا رئيس الحي للمتابعة الميدانية والإبلاغ عن المخالفات أولا بأول.

مدينة العريش أهالي محافظة شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة تخفيف الاحمال ◘ المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

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