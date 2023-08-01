قوى الحرية والتغيير السودانية تلتقي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

التقى وفدٌ من قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الثلاثاء، بالسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بحضور السفير زيد الصبّان مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي، وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، على ما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق المهدي.

وأوضحت المهدي وهى عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في منشور لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن اللقاء تناول تطورات الوضع في السودان في ظل استمرار حرب 15 أبريل والكارثة الإنسانية المصاحِبة لها، حيث استعرض الوفد رؤية قوى الحرية والتغيير - عقب اجتماعها الأخير بالقاهرة - حول تشكيل الجبهة المدنية العريضة وحشد وتنسيق الجهود الدولية والاقليمية لوقف الحرب في السودان.

وأضافت المهدي كما أكد الوفد على أهمية انطلاق عملية سياسية شاملة تخاطب أسباب الحرب وتعالج آثارها وتضمن الوصول لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي، مردفة: "كما ناقش الوفد الأوضاع الإنسانية المتدهورة لا سيما قضايا اللاجئين والعالقين".

الجامعة حريصة على وحدة واستقرار السودان

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حرص الجامعة على وحدة واستقرار السودان واستعدادها لبذل كافة المساعي والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية لإنجاح جهود وقف الحرب ومعالجة الكارثة الانسانية والعودة للمسار السياسي السلمي من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية عقدت الخميس 27 يوليو الماضي في العاصمة القاهرة، اجتماعا موسعا لبناء رؤية كاملة لإنهاء الاشتباكات في السودان وتأسيس وإعادة بناء الدولة كأول اجتماع تعقده قيادات الحرية والتغيير ومؤسساتها منذ بداية الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت القوى في بيانها الختامي إجازتها لـ"الرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، مشددةً على ضرورة "إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب".

وحثت الجيش السوداني على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحتهم الثقيلة، مطالبةً بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة.