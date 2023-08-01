الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرة "أنت الحياة" تقدم خدمات مجانية للمواطنين بمختلف المحافظات

مبادرة أنت الحياة
مبادرة أنت الحياة

واصل فريق عمل مبادرة حياة كريمة الرئاسية، جولاتهم  في القرى التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقديم يد العون للمواطنين هناك، حيث لم تمنع حرارة الطقس المرتفعة المتطوعين في المبادرة من إنجاز عملهم بكل تفاني، حيث يعمل الجميع في المجالات المختلفة سواء في الإنشاءات أو في القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية وأيضا المتطوعين المعنيين بتوزيع المساعدات الغذائيه للأسر الأكثر احتياجا وكذلك فعاليات مبادرة أنت الحياة.

مبادرة أنت الحياة

وانتهت المبادرة من عملها بمحافظة بني سويف بعدما قدمت عدة محطات هامة لخدمة المواطنين بالمحافظة بشكل مجاني دون أن يتحمل المواطن أي أعباء، حيث تم تدشين ملتقى لتوظيف الشباب وكذلك اتاحة استخراج البطاقات الشخصية وبطاقات الرقم القومي للمواطنين وسداد الديون للغارمين كما أقيم عدد من فصول امتحانات محو الأمية وأيضا القوافل الطبية.

لم يقتصر الأمر على الفعاليات الخاصة بالكبار فقط بل قامت المبادرة بإدراج الأطفال أيضا ضمن نشاطات وفعاليات مبادرة انت الحياة من خلال توفير النشاطات الترفيهية والألعاب والتي هي في الوقت ذاته توعوية أيضا فمارس الأطفال لعبة "السلم والدخان" وهي لعبة للتوعية بمخاطر المخدرات والتدخين، وتأثيرها على سير الحياة وعرقلة النجاحات وصفو الحياة السليمة فاللعبة تتكون من جزئين، جزء به السلم والجزء الآخر به الدخان، ويقوم الأطفال بالمنافسة من خلال رمي حجر النرد والتقدم خانات حسب العدد الموجود على وجه النرد وإذا أصاب اللاعب السلم فإنه يتقدم عدة مراكز ويتخطى إلى مرحلة أخرى وفي حال كان حظه في إحدى الخانات المتواجد بها الدخان فإنه يتأخر للوراء كذلك أيضا تم توفير بعض الوسائل الترفيهية كالتلوين على الوجوه وكذلك أيضا توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

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