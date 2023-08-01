البحث عن متهمين بقتل مواطن فى مركز منية النصر

تكثف أجهزة الأمن بالدقهلية، جهودها للقبض على متهمين قتلا مواطنًا في مشاجرة بطلق خرطوش، نشبت فيما بينهما في إحدى القرى بمركز منية النصر.

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ عقب نشوب المشاجرة، وقاموا بسؤال شهود العيان الذين تواجدوا في وقت معاصر للجريمة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا ببلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبوزكرى، ما أدى لوفاة محمد محمد عبدالقادر على، 36 سنة، من أبوزكرى بطلق خرطوش.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكل من "م م ع و ال ح ص" من نفس الناحية، بسبب خلافات بينهما.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة وجار القبض على الجناة من قبل مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.