الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مصنع ومخازن للتغذية المدرسية ببني مزار والمنيا

الأراضي المخصصة لإقامة
الأراضي المخصصة لإقامة مصنع ومخازن للتغذية المدرسية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن تخصيص الأرض اللازمة لإقامة مصنع ومخازن للتغذية المدرسية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والاستفادة من كافة الأراضى المملوكة للدولة والاستفادة منها فى عمل مشروعات للنفع العام.

 

من جانبه تفقد اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه الدكتورة انتصار أحمد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية ومساعدوه، الموقع المخصص لإقامة مصنع التغذية المدرسية بمصرف منسافيس الملغى بمساحة 2800 متر حيث وجه بسرعة إنهاء الإجراءات المتخذة من قبل الوحدة وتحديد المساحة المطلوبة لإقامة المصنع وسرعة إصدار قرار التخصيص والإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لسرعة تنفيذ المشروع.

 

وأكد بدوى، أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على الارتقاء بالعملية التعليمية والصحة العامة للأطفال وتوفير التغذية السليمة والصحية لهم وذلك من منطلق أن (العقل السليم في الجسم السليم).

 

ومن جانبه أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قام يسرى محمد نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه عاشور سيد رئيس قرية أبو جرج وشريف عبد المسيح مدير الأملاك بالمركز، بتسليم الموقع المخصص لإنشاء مخازن للتغذية المدرسية بقرية أبو جرج لمسئول جهاز الخدمة الوطنية للبدء فى الإنشاء.

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المنيا تخصيص أرض لإنشاء مصنع تغذية مدرسية مصرف منسافيس الملغي بالمنيا موقع إنشاء مخازن تغذية مدرسية قرية أبو جرج ببني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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