تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز الغربية

اعتمد اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز محافظة الغربية والتي أعدها العميد محمد عاصم مدير المباحث.

وتولى العقيد عمرو الطوخي مدير مباحث التموين، والمقدم علاء موسى مفتش مباحث ثان طنطا، والمقدم فؤاد حمودة رئيسا لمرور السنطة، والمقدم محمود رسلان مفتش مباحث قسمي أول وثان المحلة الكبرى، والمقدم أحمد الهتمى رئيس مباحث الآداب والرائد عبد الغني السوليه رئيسا لمباحث المرافق.



وجرى تصعيد مجموعة من معاونى المباحث إلى رؤساء مباحث جاء أبرزهم

الرائد أحمد الكفراوي رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، والرائد بسام حشكل رئيسا لمباحث مركز طنطا، والنقيب أحمد أسامة رئيس مباحث السنطة، كما تم تكليف العميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا والعقيد محمد حماد مأمور لقسم ثان طنطا، والعقيد محمود أبو المكارم رئيسا لمباحث المرور والعقيد محمد السعدني رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن الغربية، والرائد أحمد العفيفي رئيسا لمباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد خلاف مفتشا لمباحث قسم أول طنطا، والمقدم أحمد الهرميل رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، والعقيد محمد صقر رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة.

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، تكليف العقيد أبو العزم فتحي رئيسا لفرع البحث الجنائي المحلة وسمنود، والعقيد محمد البرلسي مأمورا لقسم ثالث المحلة، والرائد حسن عميرة رئيسا لوحدة مرور قطور، والرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والرائد أحمد ندا رئيسا لمباحث المصنفات الفنية.



وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، الرائد أحمد عوض رئيسا لمباحث مركز بسيون، والرائد حسام درويش رئيسا لمباحث الأحداث، والمقدم أحمد الديب وكيلا لمباحث التموين بالغربية، ونقل الرائد حسام قطامش إلى فرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة، والرائد حسين خليل وكيلا لقسم الأموال العامة.