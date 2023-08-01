مقتل 20 عاملًا بالهند بسبب انهيار رافعة

قضى 20 عاملًا على الأقل في غرب الهند، حتفهم الثلاثاء، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسئولون في الهيئة المسئولة عن الاستجابة للكوارث.

سقطت الرافعة على ألواح أسمنت كبيرة ليلًا، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، حسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

وقالت هذه الهيئة في ساعة متأخرة، الثلاثاء، إنه تم انتشال 20 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

ويعد الطريق السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءًا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.