الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حي حلوان ينظم حملة مسائية لمتابعة إغلاق الورش في موعدها (صور)

بمتابعة إغلاق الورش
بمتابعة إغلاق الورش بحي حلوان جنوب القاهرة

شنت أجهزة حي حلوان، حملة مسائية بنطاق حي حلوان، للتأكد من التزام الورش المدرجة ضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

تأتي الأعمال حسب تكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف حملات المراقبة والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم حسب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة.
  

وأشرف اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وإدارة وحدة رصد حلوان والأجهزة المعنية، على رفع كفاءة النظافة بمناطق وسط حلوان  وتأتي هذه الأعمال على فترات مختلفة على مدار اليوم الواحد للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي.

 

وأكد رئيس الحي، ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي.

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حي حلوان اغلاق الورش تكليفات مجلس الوزراء محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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