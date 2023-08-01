إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بطريق "مطروح - السلوم"

أصيب شخصان في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق “مطروح - السلوم” وتم نقل المصابين إلي مستشفي براني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحصلت “الدستور” علي اسماء المصابين وهم كل من “فرج حامد سالم - 50 سنة” مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كسر بالاسنان السفلي، “ابراهيم فايز الطيب - 25 سنة” مصاب بجرح قطعي بالراس ١٠سم واشتباه مابعد الارتجاج ".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.