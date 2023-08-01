الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصلاح كسر بماسورة مياه فى شارع جسر السويس شرق القاهرة (صور)

اصلاح كسر بمساورة
اصلاح كسر بمساورة بحي مصر الجديدة

انتهت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة، منذ قليل، من إصلاح كسر بماسورة مباه بشارع جسر السويس.   

تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغًا بحدوث كسر في ماسورة مياه بشارع جسر السويس أمام عمارات الميريلاند بمصر الجديدة.

وقامت أجهزة حي مصر الجديدة  تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بمتابعة الكسر.

وقام اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حى مصر الجديدة، بتوجيه إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة المياه وتم الإصلاح ورفع المخلفات ووضع طبقة السن واتخاذ اللازم.

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غرفة العمليات حي مصر الجديدة عمارات الميريلاند محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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