الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هجوم مسلح على قنصلية السويد فى إزمير

تركيا
تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن هجومًا مسلحًا وقع، اليوم الثلاثاء، على القنصلية السويدية في إزمير، وأن موظفة أصيبت بجروح خطيرة.

وأوضح مكتب حاكم إزمير في بيان أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد.

وحسب إعلام تركي، نُقلت المرأة التي تعرضت للهجوم أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في إزمير إلى المستشفى.

وأفادت رويترز نقلًا عن مكتب المسئول التركي بأن الشرطة تحقق في الحادث.

ولم يكشف على الفور عن دوافع إطلاق النار، كما لم يصدر بعد أي بيان عن السفارة السويدية.

وسائل اعلام تركية القنصلية السويدية أزمير حاكم إزمير اطلاق النار السفارة السويدية

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