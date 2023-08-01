مدير عام فرع ثقافة بورسعيد: "غنوة ياسمين" من بطولة أطفال ذوى الهمم

قالت الدكتورة جيهان الملكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، إن ميزانية المسرحية “ غنوة ياسمين” كانت لا تتجاوز الـ50 ألف جنيه شاملة الديكور وأجور الممثلين لمدة عشرة أيام، وهذه المسرحية كانت من بطولة أطفال ذوي الهمم، ولهذا كان لهذا العرض المسرحي تأثير واستحسان من الجمهور بصورة كبيرة.

“غنوة ياسمين”

وأكدت الدكتورة جيهان الملكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مسرحية “غنوة ياسمين” من تأليف عاطف عبدالرحمن وإخراج إبراهيم فهمي.

وزارة الثقافة المصرية

وأضاف في حديثه، أنه تم إنتاج 16 مسرحية هذا العام، لذا توجهت بالشكر للجمهور المؤمن بقوة هذا الفريق المسرحي، كما تقدمت بالشكر لوزارة الثقافة المصرية.

وتابعت:" مسرحية غنوة ياسمين نهاية عرضها هيكون 3 أغسطس، وسيتم تجديد العرض في افتتاح معرض الكتاب برأس البر".