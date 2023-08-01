الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تتفقد عددًا من المدارس المجتمعية بالعلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة لتفقد عددٍ من المدارس المجتمعية بمدينة العلمين شرق مطروح وعددها 5 مدارس، للوقوف على احتياجات العام الدراسي الجديد.

وأوضحت "عثمان" أنه تم الوقوف على مدى جاهزية المدارس وما تحتاجه من إمكانيات مادة وبشرية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم المرور تباعًا على المدارس المجتمعية بجميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضافت نائب محافظ مطروح، أن التعليم المجتمعي يخدم فئة كبيرة من الأطفال في التجمعات الصحراوية وخاصة الفتيات، وهذا يساهم في الحد من الأمية في عمق الصحراء بمحافظة مطروح وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استعدادا للعام الدراسى الجديد التعليم المجتمعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المدارس المجتمعية النهوض بالعملية التعليمية رؤية مصر ٢٠٣٠ نائب محافظ مطروح

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