قصر الأمير محمد علي



في المنيل، أو حسب الاسم الرسمي "جزيرة منيل الروضة"، كان فيه حتة أرض كبيرة (أكتر من 61 ألف متر مربع) مهولة مهولة لـ قطعة أرض واحدة في قلب العاصمة.

الحتة دي في نص القرن الـ 19 كانت أرضها ملك مصطفى باشا فاضل، ابن إبراهيم باشا، وأخو إسماعيل باشا (اللي هـ يبقى بعدين الخديوي إسماعيل). بعدين باعها لـ أخوه أحمد باشا رفعتاللي مات في حادثة كفر الزيات، اللي كلمتك عنها في أكتر من كتاب.

بعد الأمير رفعت راحت لـ إسماعيل باشا نفسه (قبل ما يبقى الخديوي إسماعيل) إسماعيل باعها لـ واحد فرنساوي اسمه لوي جوزيف، فـ الأرض كدا اتنقلت ملكيتها لـ الأجانب! واحد يسألني: يا كابتن لطيف وهم إسماعيل باشا وعيلة محمد علي دول، مش أجانب؟ أقول له: لأ، مش أجانب. ما لكش دعوة إنت!

المهم، الواحد الفرنساوي باعها لـ واحد فرنساوي تاني، بس المرة دي كان دوق، اسمه الدوق إدمون. سنة 1888 الدوق إدمون داتنازل عن كل ممتلكاته في مصرلـ واحد فرنساوي تالت اسمه جان كلود أرشيد، ولـ حد هنا وقفت سلسلة الفرنسيس، ورجعت تاني الأرض لـ العيلة المالكة لما اشتراها أمير اسمه محمد علي.

إيييه، محمد علي! دنيا!، الأمير محمد علي دا يا عينيفضل طول عمره يحلم بـ حكم مصر، وكل ما يقرب من الكرسي ويبقى خلاص، تحصل حاجة ترجعه. يا راجل! دا كان ولي العهد 3 مرات في 3 عهود مختلفة، 3 مرات يعيش مشاعر الحاكم القادم: خديوي مرة وسلطان مرة وملك مرة، وبعدين يقلش.

مش بس ولي لـ العهد، دا كمان كان وصي على العرش، خلينا ناخد عنه بريف كدا: محمد علي هو ابن الخديوي توفيق، يعني حفيد الخديوي إسماعيل، وهو الشقيق الذكر الوحيد لـ الخديوي عباس حلمي التاني، وكان له مسيرة مثيرة وحافلة في علاقتها ىبـ القوى السياسية وتأرجحه بين القوى العظمى، لعل وعسى، لكن ربما تكون المحطة الأهم لما توفي الملك فؤاد الأول.

كلنا عارفين إنه لما فؤاد مات، ما كانش لسه فاروق وصل السن القانونية (الشرعية) اللي تؤهله لـ حكم مصر مباشرة، أو لـ ممارسة مهام الملك، والسن دي كانت المفروض 18 سنة، فـ هو هـ يبقى ملك مصر، لكن تحت وصاية، والوصاية دا كانت مجلس، والمجلس دا تشكل 8 مايو 1936، وكان رئيس مجلس الوصاية هو الأمير محمد علي اللي بـ أكلمك عنه.

لكن المجلس دا ما طولش، خصوصا إنهم قالوا إن السن القانونية دي 18 سنة، بس مش متحدد إذا كان ميلادي ولا هجري، فـ قالوا نمشيها هجري، بـ حيث الملك الصغير يتولى مهامه بـ أسرع وقت ممكن.

لما فاروق تولى العرش مباشرة، ما كانش طبعا لسه عنده أولاد، فـ ولي العهد كان الأمير محمد علي وفضلنا كدا حبة حلوين، لـ إنه كمان فاروق ما كانش بـ يخلف ذكور، لـ حد ما أنجب الأمير أحمد فؤاد التاني، فـ خرج محمد علي من ولاية العهد، والباقي كلنا عارفينه.

المهم، الأمير محمد علي اشترى الأرض اللي بـ أكلمك عنها دي، وفي سنة 1901بدأ يبني عليها قصر. أيون! هو! قصر الأمير محمد علي بـ المنيل، اللي كان عامل فيه قاعة مسميها قاعة العرش انتظارا لـ يوم وصوله إلى حكم مصر، اللي ما وصلوش.

القصر دا حاجة آخر أبهة، بدال ما أكتب لك عنه، يا ريت تروح تزوره، يا ريت!