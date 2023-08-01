الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة".. ندوة بمركز شباب أطسا

جانب من حياة كريمة
جانب من حياة كريمة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية إطسا المحطة بمحافظة المنيا ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، البرنامج يقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف الفكري.

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تضمن البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط بمركز شباب إطسا المحطة، حيث قدم ورشة حكى بالعرائس بعنوان "مسرحية جحا" والتى تفاعل معها أبناء القرية، وهى اداء صوتى وتحريك محمد سمير الكردي، ياسر محمد فؤاد، ليلى محمد قطب، مينا ميمى، هبه موسي، محمود ياسين، اخراج محمد حسن، بجانب ورشة فنية لاكتشاف المواهب والرسم على الوجه من تدريب ماهيتاب نبيل، رانيا سعيد، جيهان محمود ، ايمان محمد شلقامي ، اسماء احمد خلف ، مروة محمود أعقبها عقد ندوة عن برنامج حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة حاضر فيها أحمد عمران منسق حياة كريمة عن مركز سمالوط، أحمد جعفر مسؤول متابعة ورصد المشروعات ،والشاعر والاديب فتحي فولي.

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وأوضح منسق حياة كريمة بمركز سمالوط خلال الندوة، فكرة مشروع حياة كريمة للقرى هو مبادرة مصرية تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في القرى وتحقيق التنمية المستدامة. يرتكز المشروع على عدة جوانب وهى البنية التحتية حيث يسعى المشروع لتطوير البنية التحتية في القرى، بما في ذلك بناء وتجديد المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، والزراعة والري يهدف المشروع إلى دعم الفلاحين وتطوير الزراعة من خلال توفير التقنيات الحديثة وتحسين نظم الري، فى مجال الصحة والتعليم يسهم المشروع في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في القرى، مما يعزز فرص التعليم والرعاية الصحية للسكان.

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وقال أحمد جعفر إنه من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة للقرى، تهدف مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الحياة للسكان في القرى وتقليل الفجوة بين المدن والريف.

وفي الختام قدم الشاعر فتحي فولي مجموعة من القصائد الشعرية باللغة العامية التي ، الاخير منها ،انا صعيدي بربابة. والتى نالت إعجاب الجمهور.

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ثقافة المنيا ندوة حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة مركزشباب أطسا المحطة بسمالوط فعاليات برنامج المواطنة أحمد عمران منسق حياة كريمة بسمالوط الدكتورة رانيا عليوة رئيس ثقافة المنيا

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