الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابة لاستغاثة على "فيسبوك".. حملة مكبرة لاستهداف بؤر الإجرام في مطوبس

الامن
الامن

كشفت الأجهزة المعنية عن أنه بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بكفر الشيخ) انتشار أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 29/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالى 232 متهم، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد 1950قرص مخدر- 25 سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 49 سلاح أبيض). 

وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك الطلقات مختلفة الأعيرة ترويج المواد المخدرة عدد من الطلقات كمية من مخدر الهيروين كمية من مخدر الحشيش مخدر الحشيش مركز مطوبس

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