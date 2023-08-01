سفير مصر لدى بلجراد يناقش تطوير العلاقات الاقتصادية مع وزير التجارة الصربى

التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، بـ"توميسلاف موميروفيتش" وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، حيث استعرض الأخير نتائج زيارته التي قام بها مؤخرًا إلى مصر بهدف بحث سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، مشيدًا بحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب الذي لقيه من المسئولين في مصر.

وأضاف الوزير الصربي أن مناقشاته مع الجانب المصري ركزت على أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري، ويأتي في مقدمتها المفاوضات الجارية حول "اتفاقية التجارة الحرة" بين البلدين، والاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وصربيا.

من جانبه، أكد سفير مصر التزام الدولتين بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المجالين التجاري والاستثماري، والأهمية التي يوليها الجانب المصري لتطوير العلاقات الثنائية مع صربيا، مبرزًا الجهود الجارية لتنشيط حركة الصادرات والواردات بين البلدين، وبما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما.

على صعيد متصل، أشار السفير إلى أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2022، والتي رسخت لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين.