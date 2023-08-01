الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح ديو كليب أغنية "الحب الأبدى" لماجد المهندس وأصالة (فيديو)

أصالة وماجد المهندس
أصالة وماجد المهندس

طُرح، مساء الثلاثاء، فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” للفنانة أصالة نصري وماجد المهندس على طريقة الـ"ديو" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية.

وتعاونت أصالة مع ماجد المهندس في فيديو كليب أغنية “الحب الأبدي” والشاعر الغنائي فائق حسن زوج أصالة، والملحن محمود خيامي، والموزع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، والفيديو كليب من إخراج المخرج نهاد أوداباشي.

تقول كلمات الأغنية: انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر  اغفى وانام حبك جنه واحلى من  الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام  وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير".

كان فائق حسن، مدير أعمال ماجد وزوج أصالة، قد كشف في وقت سابق، عن اسم الأغنية من خلال بوست عبر موقع الفيديوهات والصور العالمي “إنستجرام” وكتب قائلًا: "قريبًا الحب الأبدي القلب والروح". 

وعلقت أصالة على المنشور وكلام فائق قائلة: "ياروحي حتّى أنا بالإنتظار لأغنيه منّ أحلى الأغاني وأصدق المعاني بترسم مشهد كلّه فنّ منّ كلّ النّواحي .. أغنيه بتضوي منّ جمالها".

آخر أعمال أصالة الغنائية

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم. 

كما طرحت أصالة الفترة الماضية أغنية بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

أغينة “الحب الأبدي” الحب الأبدي أصالة نصري أصالة ماجد المهندس فائق حسن

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