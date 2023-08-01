شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثانية ورثت جمال والدتها وأناقتها.. صور

احتفلت الفنانة شيريهان، بعيد ميلاد ابنتها الثانية تالية القرآن، ونشرت أول صور واضحة لها من حفل عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكشفت شيريهان، عن وجه ابنتها التي أصبحت شابة أنيقة وورثت جمالها وطول شعرها عن والدتها الفنانة شيريهان.

واكتفت بالتعليق على الصور بقولها "بحبك"، وحازت الصور على اعجاب متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة.

قصة إنجاب شيريهان لابنتها الثانية رغم تحذيرات الأطباء

وكانت الفنانة شيريهان، قد قالت في تدوينة سابقة لها: "إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أختًا تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

وأضافت: "وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيلًا وكُنتِ دعوتي المستجابة".

وتابعت: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشطًا وأشرس في انتشاره ومستحيلًا، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخًا أو أختًا، فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء".