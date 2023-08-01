موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.. وتفاصيل تظلمات الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة فى 19 أغسطس الجاري، فى هذا السياق تنشر “الدستور” تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وهي كالآتي:

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الاحد 20 أغسطس: اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والاحصاء

الاربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس: 24 أغسطس: اللغة الاجنبية الأولى

السبت 26 أسطس:؛ الكيمياء والجغرافيا

الاحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل

الثلاثاء 29 أغسطس: الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا

وقبل انعقاد امتحانات الدور الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل التظلمات مشيرة إلى أنه تم اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه قد تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه، ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.