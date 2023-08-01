تقرير: ساوثهامبتون يرفض عرض ليفربول لضم لافيا

أوضحت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، الثلاثاء، أن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي رفض عرض نظيره ليفربول الثاني لضم لاعبه روميو لافيا.

قال التقرير إن ساوثهامبتون رفض العرض الثاني المقدم من الريدز المقدر بـ52 مليون يورو بعد العرض الأول المقدر بـ37 مليون يورو.

لافيا صاحب الـ 19 عامًا يعتبر محط اهتمام كبار أندية إنجلترا حيث يرغب كل من أرسنال، ليفربول وتشيلسي في ضمه هذا الصيف.

أوضحت التقارير أن ساوثهامبتون يريدون 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن الموهبة البلجيكية.

وانتقل لافيا في صيف 2022 لصفوف ساوثهامبتون من مانشستر سيتي ثم ظهر بقوة الموسم الماضي مع فريقه.

وشارك الدولي البليجيكي مع ساوثهامبتون الموسم الماضي في 34 لقاء وسجل هدف وحيد.