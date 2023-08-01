انخفضت أسعار الغاز الطبيعي لليوم الثاني علي التوالي، لتسجل 2.550 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات، فيما سجلت الأسعار أمس الاثنين 2.619 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

لليوم الثاني.. انخفاض جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.550 دولار

وكشفت تقارير وزارة الطاقة الأمريكية، عن توقعاته بتأثير الظروف المناخية الأكثر دفئًا على زيادة السحب من المخزونات، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون سعر السلعة في طريقه لمزيد من المكاسب ، حيث يسعّر المستثمرون الاستهلاك الأقوى في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتسيير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.