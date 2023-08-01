رئيس "مياه المنوفية": وضع خطة استباقية لتخفيف أحمال الكهرباء بمواقع الشركة المختلفة

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعًا بالعاملين بفرع شبين الكوم في إطار تنفيذ تعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بشأن العمل على تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام، وكذلك استعراض إنجازات الشركة في مختلف القطاعات الفنية والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد حرص الشركة على تطبيق فكر ورؤية الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بمواقع العمل المختلفة، والعمل على تخفيض الإنارة على أسوار المحطات مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة تلك المحطات، مطالبًا كل فرد بأن يبدأ بنفسه أولًا بما يسهم في ترشيد استخدام موارد الشركة ويعود بالنفع على الدولة.

واستعرض، الإنجازات الملموسة التي حققتها الشركة في المجالات المختلفة والتي تمثلت في تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأوضح، الموقف الحالي لاستلام مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهي تنفيذها بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركزي أشمون والشهداء بواقع 81 قرية، ويهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

وقال: تحظى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتخصيص 1.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى المستدام لخدمة المناطق الريفية الممول بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي لخدمة 16 قرية، و16 تابعًا بمركز تلا من القرى الملوثة لفرع نيل رشيد، ويخدم المشروع 4 تجمعات قروية (تلا – الكمايشة – صفط جدام – منشأة السلام)، ويتكون من 4 محطات معالجة صرف صحى (الكمايشة، صفط جدام، توسعات محطة معالجة تلا، منشأة السلام)، و14 محطة رفع (منشأة محمد، كفر قرشوم، عزبة رشيد، كوم الشيخ عبيد، كفرالعلوى، جدام وصفط جدام، ميت الكرام و شبرابتوش، كفر الشرفا، قشط وخوالبندارية، كفرالشيخ شحاتة، كوم مازن، و5 محطات رفع لخدمة 9 عزب)، بإجمالى 43 ألف وصلة منزلية لخدمة 300 ألف مستفيد من خدمة الصرف الصحى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 20% وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية عام 2024.

وأضاف: يسعى القطاع التجاري لتحقيق أهداف الشركة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع من خلال تفعيل منظومة الخزينة الإلكترونية بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة الجرد الإلكتروني بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة القراءة والتحصيل بنظام pos لعدد 7 أفرع، وإنشاء وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإنشاء مراكز خدمة عملاء متنقلة آلية للقرى والمناطق النائية، وتفعيل خدمة الدليفرى (التعاقد بالمنزل)، وتوفير وبيع 102488 قطعة موفرة، وتجهيز سيارات خدمة عملاء متنقلة لتسهيل التعاقدات بالقرى، وتفعيل وتشغيل 10 مراكز شحن على مستوى المحافظة، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني (فورى – خالص) للعملاء ذات الدفع المسبق، وتشغيل البرنامج الموحد لتشغيل جميع العدادات ذات الأقطار المختلفة، وتركيب 55283 عدادًا مسبق الدفع منها 4322 عدادًا مسبق دفع حكومي، وتوفير جهاز المعايرة النقال لمعايرة العداد وفحصه بالمنازل، وتجهيز سيارة متنقلة لفحص العدادات ذات الأقطار الكبيرة في مكانها.

وأوضح أنه من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، تعاقد قطاع الموارد البشرية مع عدد 1218 بوظيفة (مهندس، كيميائي، فنى تشغيل، سائق، قارئ ومحصل، سباك، عامل، حرفي)، بالإضافة إلى 13 ضمن نسبة الـ5%، وترقية 450 موظفًا، وإعادة التعاقد مع 670 موظفًا، ومنح 640 موظفًا علاوة تشجيعية، ومنح 4 موظفين من حملة الماجستير والدكتوراة علاوة، وضم مدة الخدمة العسكرية والخدمة العامة لـ352 موظفًا وتجديد الاعتماد لشهادة الجودة iso 9001/201 وتنفيذ 481 دورة تدريبية لـ2392 متدربًا.