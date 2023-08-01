مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: "الاقتراض ليس سُبة"

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الدين ليس سُبة ونقترض عندما تكون لدينا فجوة ادخارية، ونستثمر ليكون عندنا معدلات مرتفعة ومدخراتنا الداخلية لا تكفي لذلك نتجه للادخار الأجنبي.

واضاف الدكتور أحمد جلال، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى "الدين العام والإشكاليات والحلول"، ضمن لجان المحور الاقتصادى، نسعي من خلال الحوار الي إيجاد بدائل للتعامل مع الدين العام.

وأكد وزير المالية السابق، أن إشكالية الدين العام تتوقف على قدرة السداد، و ليس المشكلة في الاقتراض ولكن الإشكالية هي أين سيتم صرف هذه المبالغ، متسائلًا: ما هي آلية الاستخدام وكيفية السداد للدين؟ .

واقترح الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق بعض الحلول لأزمة الدين العام، منها ضرورة وضع سقف للدين العام، وإعادة هيكلة الدين مع الدائنين، أو الذهاب الى نادي باريس.